Оздоев заявил, какая команда лучше всего работает с молодёжью в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Магомед Оздоев выделил две лучшие российские команды по работе с молодёжью.

«Локомотив» — это клуб номер один в России по работе с молодежью. Он всегда этим и отличался. «Спартак» тоже отмечу. Но у них другая тактика — они много своих воспитанников отпускают в аренду», — цитирует Оздоева Sport 24.

Помимо этого, футболист отметил «Динамо», но у «бело-голубых» лишь последние два года начала играть молодежь, просто попалось хорошее поколение.

Напомним, Магомед Оздоев покинул санкт-петербургский «Зенит» в статусе свободного агента, за который выступал с 2018 года.