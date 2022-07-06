Агент Мантуана сообщил, что травма игрока не повлияет на приезд в «Зенит»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, заявил, что травма не помешает игроку прибыть в «Зенит».

«Пока не знаю, что конкретно с Густаво, но там ничего серьезного. Это не должно повлиять на его приезд в Петербург», — сказал Гарсия Sport 24.

Сообщается, что арендованный «Зенитом» у бразильского «Коринтианса» Мантуан должен прибыть в расположение команды 14-16 июля. Вместе с ним в петербургский клуб должен приехать еще один бразилец — голкипер Иван. В обратную сторону в «Коринтианс» в аренду отравился нападающий «Зенита» Юри Алберто.