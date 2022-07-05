Слуцкий: Буду переживать за Кварацхелию в «Наполи»

Рулевой казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход полузащитника Хвичи Кварацхелия в «Наполи».

«С Хвичей всё время общаемся. Что касается его перехода в «Наполи», это же Хвича выбирает. Я буду переживать за него. Мы сохраним очень тёплые и дружеские отношения, хорошие человеческие и профессиональные контакты», — приводит слова Слуцкого «Чемпионат».

Тренер заявил, что у казанского «Рубина» не было никаких шансов получить деньги за трансфер Кварацхелии. У игрока оставался год контракта. Если бы не ушел, то воспользовался бы правилом ФИФА и приостановил контракт.