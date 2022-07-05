Илья Геркус стал директором «Торпедо» по стратегическому развитию. Об этом во вторник сообщила пресс-служба московского клуба.

Работая в «Торпедо», Геркус будет отвечать за вопросы стратегического развития клуба, заниматься построением спортивной вертикали, коммерческой деятельностью и маркетингом.

Напомним, что в своё время Илья Геркус работал в «Локомотиве» на должности президента.

«Торпедо» по итогам прошлого сезона заработал повышение в классе до Российской премьер-лиги. В первом туре нового чемпионата команда будет играть против «Сочи». Поединок пройдёт в воскресенье, 17 июля.