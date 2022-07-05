«Если бы я играл, он подо мной сидел бы на лавке»: Губерниев унизил футболиста «Зенита»

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в критической форме высказался в адрес полузащитника сборной России и петербургского «Зенита» Алексея Сутормина. По его мнению, уровень хавбека не соответствует его нынешней команде.

«Будь я футболистом, то у Сутормина не было бы шансов играть в основе. Сутормин подо мной сидел бы на лавке. Я играю в футбол лучше, чем он», - передает слова комментатора «Спорт-экспресс».

28-летний Сутормин является трехкратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита». Контракт Алексея с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.

В прошлом сезоне полузащитник провел 25 поединков в Премьер-лиге, отметившись четырьмя голами и пятью ассистами.