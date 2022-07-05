Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентомКириллом Иванцовым оценил карьерные перспективы бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева.

- Оздоеву 29 лет, и его не переподписали в «Зенит». Сегодня его не берут ни в ЦСКА, ни в «Динамо», внутри нашей Премьер-лиги его никуда не приглашают. Что касается Европы, то его там сто процентов никто не ждёт. Турция? Я разговариваю, общаюсь с турецкими агентами, и особого интереса к Оздоеву там нет. А вот Катар и Саудовская Аравия – да, возможны такие варианты. Я думаю, в таком возрасте Оздоев может туда шагнуть, как это делают обычно бразильцы, когда у них заканчиваются карьеры в Европе, и они едут на годик-два на Ближний Восток, где получают очень хорошие деньги. В Катаре шейхи дают такие зарплаты, что их не сравнить даже с нашими. Оздоев может пойти на Ближний Восток и заработать там немало денег. Жизнь-то продолжается, дай бог ему поиграть ещё 3-4 года. Я думаю в таком стиле.