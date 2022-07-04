«Барселона» интересовалась защитником «Локомотива» Фассоном

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон заявил, что им интересовалась испанская «Барселона».

«Бразильские СМИ писали, что, когда я уходил из «Сан-Паулу», мной интересовалась «Барса»? «Барселона» и другие клубы интересовались. Хотя интереса может быть сколько угодно, а по факту ничего конкретного», — приводит слова Фассона «Чемпионат».

21-летний бразильский защитник перешел в стан «железнодорожников» из «Атлетико Паранаэнсе» в текущее трансферное окно. Сумма перехода составила три миллиона евро. Трудовой договор Лукаса Фассона с московским «Локомотивом» заключен до 2026 года.