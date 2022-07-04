​Гурцкая сообщил об интересе к Баринову со стороны известного испанского клуба

Переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в европейский клуб можно считать возможным. Известный агент Тимур Гурцкая поделился инсайдом об интересе к полузащитнику со стороны «Валенсии».

«Я точно знаю, что Баринов есть в шорт-листе у Гаттузо. Я лично с Рино разговаривал. Но я не представляю ситуации, при которой сегодня российский игрок поедет играть в Испанию», - высказался Гурцкая для канала «Вышли!» в YouTube.

Дмитрий Баринов является выпускником академии «Локомотива». За первую команду полузащитник провёл 149 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь голевых передач.