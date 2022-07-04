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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фанаты «Ростова» будут бойкотировать матчи

04 Июля 2022 • 15:36 Комментировать

В России активные фанаты клубов продолжают выражать своё несогласие с внедрением системы Fan ID. Заявление о намерении бойкотировать матчи сделали активные болельщики «Ростова». Бойкот будет продолжаться до тех пор, пока система Fan ID не будет отменена.

Напомним, что в понедельник была открыта регистрация на получение Fan ID. Во внедрении этой системы фанаты многих клубов намерение властей осуществлять тотальный контроль за фанатским движением. Власти же не устают повторять, что система вводится для повышения уровня безопасности не стадионах в стране.

Чемпионат России сезона 2021/2022 стартует в средине июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов fan id
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