«Пари НН» выступает за введение Кубка РПЛ

Наставник «Пари НН» Михаил Галактионов заявил, что клуб поддерживает введение Кубка РПЛ.

«Позиция нашего клуба по проведению Кубка РПЛ положительная. На данном этапе считаем, что такой турнир необходим, в нем есть заинтересованность со стороны клубов», — цитирует Галактионова Sport 24.

Тренер заявил, что новый турнир добавит количество матчей для российских команд. Благодаря этому появится более интересный и интенсивный соревновательный эффект.

Кубок РПЛ может быть введен с начала нового сезона чемпионата России. Сообщается, что турнир начнет существование в том случае, если большинство клубов поддержат идею, а также должны найтись спонсоры.