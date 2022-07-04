Динияр Билялетдинов: «Буду оформлять Fan ID»

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов заявил, что готов оформить Fan ID.

«Буду оформлять Fan ID, но пока этим вопросом не занимался. Мне нужно будет сделать его по работе, поэтому придётся оформить. Как я отношусь к бойкоту болельщиков? Это их право», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Экс-футболист сообщил, что каждый решает сам для себя, нужен ли ему Fan ID. Если придется потратить несколько часов для оформления паспорта болельщика, то готов для этого.

Напомним, что Fan ID начинает действовать с сегодняшнего дня, 4 июля, на пяти стадионах Российской премьер-лиги.