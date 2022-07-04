​Кавазашвили знает, в чём проблема Дзюбы

Артём Дзюба продолжает находиться в поисках нового клуба. Поговаривают, что нападающий имеет хороший аппетит в плане ожидаемой зарплаты, поэтому его переговоры с клубами из Турции оказались в тупике.

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили знает, в чём заключается проблема сегодняшнего Артёма Дзюбы.

«Дзюба как был большим ребёнком, так им и остаётся. Он никак не поймёт, что его лучшие годы уже ушли», - сказал Кавазашвили «РИА Новости».

По словам Кавазашвили, на пике формы в своей карьере Артём Дзюба находился в 2018 году на домашнем чемпионате мира. Кавазашвили считает, что нападающему сейчас стоит ехать в условный чемпионат Китая, а не в Турцию.