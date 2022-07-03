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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Стало известно, почему переговоры Дзюбы с клубами из Турции зашли в тупик

03 Июля 2022 • 19:34 Комментировать

Артём Дзюба находится в поиске нового клуба после ухода из «Зенита». По данным СМИ, 33-летний нападающий имеет несколько вариантов в Турции. Впрочем, на текущий момент нет ощущения того, что Дзюба вот-вот получит клубную прописку.

По данным «РИА Новости», переговоры Дзюбы с клубами из Турции оказались в тупике. Причина – высокие запросы футболиста по заработной плате.

Артём Дзюба в своей карьере пока не играл в клубах за пределами России. Больше всего матчей – 249 – нападающий провёл в составе «Зенита». В этих играх Дзюба записал на свой счёт 108 голов и 70 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба
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