Стало известно, почему переговоры Дзюбы с клубами из Турции зашли в тупик

Артём Дзюба находится в поиске нового клуба после ухода из «Зенита». По данным СМИ, 33-летний нападающий имеет несколько вариантов в Турции. Впрочем, на текущий момент нет ощущения того, что Дзюба вот-вот получит клубную прописку.

По данным «РИА Новости», переговоры Дзюбы с клубами из Турции оказались в тупике. Причина – высокие запросы футболиста по заработной плате.

Артём Дзюба в своей карьере пока не играл в клубах за пределами России. Больше всего матчей – 249 – нападающий провёл в составе «Зенита». В этих играх Дзюба записал на свой счёт 108 голов и 70 голевых передач.