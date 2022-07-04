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Агент раскрыл будущее Тюкавина в «Динамо»

04 Июля 2022 • 09:51 Комментировать

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина, высказался насчет будущего своего клиента.

«Мы хотим еще как минимум сезон отыграть в «Динамо». В ближайшем сезоне он точно никуда не уйдет», - поведал представитель футболиста в беседе с корреспондентом издания «Спорт день за днём».

20-летний Тюкавин – воспитанник академии «бело-голубых». За первую команду он выступает с 2020 года.

В сезоне-2021/2022 нападающий поучаствовал в 30 матчах за «Динамо», записав на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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