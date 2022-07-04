Сутормин оценил трансфер Бакаева в «Зенит»

В летнее трансферное окно ряды петербургского «Зенита» пополнил воспитанник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев. Игрок присоединился к «сине-бело-голубым» на правах свободного агента. Своим мнением по этому трансферу поделился хавбек питерцев Алексей Сутормин.

«Бакаева приняли хорошо. Крутой футболист с отличными качествами. Для нас это усиление. Думаю, Зелимхан принесет много пользы команде», - приводятся слова Сутормина на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что Бакаев подписал с «Зенитом» долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2025 года.

В прошлом сезоне он отдал шесть голевых передач в 26 поединках Премьер-лиги.