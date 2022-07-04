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Сутормин рассказал, отразится ли на результативности «Зенита» уход Дзюбы

04 Июля 2022 • 09:24 Комментировать

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением об уходе нападающего Артёма Дзюбы из клуба. 33-летний центрфорвард покинул «сине-бело-голубых» в связи с истечением срока трудового соглашения.

«Его голы приносили много очков. Но незаменимых людей нет. Наша результативность не пострадает, мы продолжим много забивать», - приводит слова футболиста «Спорт-экспресс».

Дзюба является воспитанником академии московского «Спартака». За петербургский «Зенит» Артём выступал с 2015 года. Вместе с питерцами форвард четыре раза становился чемпионом России и дважды выигрывал кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Алексей Сутормин
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