Сутормин рассказал, отразится ли на результативности «Зенита» уход Дзюбы

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением об уходе нападающего Артёма Дзюбы из клуба. 33-летний центрфорвард покинул «сине-бело-голубых» в связи с истечением срока трудового соглашения.

«Его голы приносили много очков. Но незаменимых людей нет. Наша результативность не пострадает, мы продолжим много забивать», - приводит слова футболиста «Спорт-экспресс».

Дзюба является воспитанником академии московского «Спартака». За петербургский «Зенит» Артём выступал с 2015 года. Вместе с питерцами форвард четыре раза становился чемпионом России и дважды выигрывал кубок страны.