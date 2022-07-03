«Химки» близки к подписанию белорусского полузащитника Гречихо

Белорусский полузащитник Денис Гречихо может продолжить карьеру в «Химках».

«Спорт-Экспресс» пишет о том, что российский клуб может оформить трансфер в ближайшие дни. Стоит отметить, что в данный момент 23-летний футболист находится в статусе свободного агента. Последним клубом Гречихо стало минское «Динамо».

В прошлом сезоне-2021/22 в чемпионате Беларуси футболист сыграл 10 матчей за команду, но результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 750 тысяч евро. «Химки» начнут новый сезон РПЛ домашним матчем против «Зенита» 15 июля.