Защитник «Ростова» Михаил Осинов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями об отъезде иностранцев из РПЛ.

«Наш чемпионат стал менее интересным в какой-то степени. Большинство легионеров уехали, которые делали игру командам. Сейчас то самое время для молодых русских ребят. Соглашусь с тем, что футбол будет в ближайшее время не таким зрелищным, но если будет доверие, то Премьер-лига точно узнает много новых фамилий и лиц.

Для меня эта ситуация только в плюс, пускай уезжают. Намного больше шансов будет у нас – у русских ребят», — сказал Осинов.

Ранее ФИФА опубликовала новые правила, согласно которым легионеры, выступающие в РПЛ, могут приостанавливать свои контракты до лета 2023 года.

Этой возможностью уже воспользовались форвард «Спартака» Джордан Ларссон, и в аренду в «Спарту» ушёл нападающий «Локомотива» Ян Кухта.