Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Касьерра назвал свой лучший матч в России

02 Июля 2022 • 14:57 Комментировать

Матео Касьерра дал прощальное интервью «Сочи», которое было опубликовано на канале клуба в YouTube. Колумбийский нападающий выбрал свой самый лучший матч в сезоне 2021/2022, ставшем для него первым в российском футболе.

«Очень хорошо помню осенний матч против ЦСКА. Думаю, это был мой лучший матч в сезоне. Я смог дважды забить и отдать две голевые передачи. Это был мог самый результативный матч за «Сочи», - сказал Касьерра.

В ноябре 2021 года «Сочи» обыграл ЦСКА со счётом 4:1.

Напомним, что Матео Касьерра перебрался в «Зенит».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Матео Касьерра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июля
15:50 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» и «Ростов» могут начать переговоры по Комличенко в ближайшее время
15:32 · Россия. Премьер-лига
​Гайч дал комментарий о конкуренции с Заболотным
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Гайч высказался о работе с Федотовым
15:17 · Россия. Премьер-лига
​Газизов: 10 млн евро за Агаларова никто не заплатит
15:14 · Россия. Премьер-лига
Европейские клубы интересуются полузащитником московского «Динамо»
15:04 · Россия. Премьер-лига
​Касьерра объяснил, почему не пьёт алкоголь
14:57 · Россия. Премьер-лига
Касьерра назвал свой лучший матч в России
14:52 · Россия. Премьер-лига
Касьерра рассказал, что его удивило в России
13:53 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо раскрыл срок нового контракта с «Сочи»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Бабаян прокомментировал слухи о пьянстве Гбамена
13:30 · Россия. Премьер-лига
Агент новичка «Оренбурга» Марина считает РПЛ сильной лигой, которую уважают в Европе
13:27 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не намерен выдвигать кандидатов на пост президента РПЛ
13:10 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» прокомментировали интерес к Урунову
13:04 · Россия. Премьер-лига
Майга заявил о готовности провести всю спортивную карьеру в России
12:57 · Россия. Премьер-лига
Бабаян: «У Фукса есть всё, чтобы стать топовым центральным защитником»
Все новости
Рекомендуем