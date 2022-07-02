Касьерра назвал свой лучший матч в России

Матео Касьерра дал прощальное интервью «Сочи», которое было опубликовано на канале клуба в YouTube. Колумбийский нападающий выбрал свой самый лучший матч в сезоне 2021/2022, ставшем для него первым в российском футболе.

«Очень хорошо помню осенний матч против ЦСКА. Думаю, это был мой лучший матч в сезоне. Я смог дважды забить и отдать две голевые передачи. Это был мог самый результативный матч за «Сочи», - сказал Касьерра.

В ноябре 2021 года «Сочи» обыграл ЦСКА со счётом 4:1.

Напомним, что Матео Касьерра перебрался в «Зенит».