Майга заявил о готовности провести всю спортивную карьеру в России

Новичок «Пари НН» Мамаду Майга, перешедший в клуб из выступающего в ФНЛ «Велеса», прокомментировал свой переход в РПЛ.

«В России очень круто. Я тут живу 5 лет, мне все нравится. У меня жена русская, и ребенок. После того, что начало происходит в мире, у меня не было мыслей уезжать. Готов провести всю карьеру в России», - приводит слова Мамаду Майга «РБ Спорт».

Напомним, Майга перешел в «Пари НН» в конце прошлого месяца. Контракт малийского футболиста с нижегородцами рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне хавбек провел за «Велес» 27 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Ранее Майга рассказывал об интересе со стороны ЦСКА.