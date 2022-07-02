Руководство «Сочи» договорилось с бразильским хавбеком Жоаозиньо о пролонгации сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Жо остается с нами!», - гласит сообщение южан.

Детали сделки не разглашаются, однако ранее СМИ сообщали, что новое трудовое соглашение 33-летнего полузащитника с российским клубом рассчитано на один год.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Жоаозиньо провел 20 поединков за «Сочи», в которых записал на свой счет три забитых мяча и две голевые передачи. Вместе с сочинской командой бразилец стал вице-чемпионом России.