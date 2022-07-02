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Бабаян высказался о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА

02 Июля 2022 • 12:23 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Григорий Бабаян полагает, что защитник Марио Фернандес все еще может вернуться в стан армейского коллектива.

- Как вы отреагировали, когда Марио сломал нос и получил сотрясение мозга, а в следующем туре вышел и забил?

- С травмами, с которым Марио играл или просто тренировался, футболисты нынешнего поколения пропускали бы минимум 7-10 дней. Он на следующий день выходил через боль – мы его пытались снять с тренировки, но это просто невозможно. У него такая любовь, такая ответственность – я такого второго футболиста не встречал», - цитирует Бабаян «Спорт-Экспресс».

На вопрос о том, удивился ли Бабаян приостановки или завершению карьеры Фернандеса, Григорий заявил: «Это было неожиданно. Мы с ним пытались разговаривать на эту тему, он немножко устал. Почему-то я думаю, что он вернется».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Григорий Бабаян
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