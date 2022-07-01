ЦСКА опроверг интерес с Осипенко

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал об интересе клуба к защитнику «Ростова» Максиму Осипенко и будущем Чидера Эджуке.

«Вся информация по Осипенко применительно к ПФК ЦСКА не соответствует действительности, никаких переговоров не ведется», — заявил Брейдо Sport 24.

Представитель «армейцев» отметил, что по будущему нападающего Эджуке в ближайшее время будет заявление от клуба.

Ранее сообщалось, что Максим Осипенко может пополнить состав московского ЦСКА, а 24-летний нигериец Эджуке может покинуть клуб и перейти в немецкую «Герту», которую возглавляет Сандро Шварц.