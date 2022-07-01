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Карпин прокомментировал возможный уход Осипенко в ЦСКА

01 Июля 2022 • 18:27 Комментировать

Наставник «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на возможный переход защитника Максима Осипенко в ЦСКА.

«(Смеётся) Да? Ну раз так, то я, думаю, могу поговорить с Арташесом Владимировичем и предложить ЦСКА за Игоря Дивеева 3,5 миллиона», — заявил Карпин Sport 24.

Ранее сообщалось, что «армейцы» заинтересованы в подписании 28-летнего защитника «Ростова».

В минувшем сезоне Максим Осипенко футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых два раза смог поразить ворота соперника.

«Ростов» занял девятое место по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России, набрав 38 очков в 30 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Валерий Карпин Максим Осипенко Игорь Дивеев
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