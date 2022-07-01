Круговой: Хорошо приняли Бакаева

Защитник «Зенита» Даниил Круговой рассказал о том, как в команде приняли полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Приняли Зелимхана хорошо. Организовали тоннель. А как использовать — решать уже тренеру», — цитируют Кругового «Известия».

По мнению футболиста, Бакаев будет бороться за место в основе с Филипе Малкомом, который действует в атаке на правом фланге. Потому что на данный момент на тренировках его используют именно на этой позиции, слева или в центре его пока не пробовали.

В текущее трансферное окно воспитанник «Спартака» Зелимхан Бакаев подписал трудовой договор с «Зенитом» на правах свободного агента.