Сергеев — о полях во Второй лиге: Лучше не падать, а то сразу нужно ногу заматывать

Форвард «Зенита» Иван Сергеев рассказал о полях, на которых ему приходилось играть во Второй лиге.

«С какими чувствами вспоминаю поля на аренах второй лиги? Не очень хорошими были те поля. Почти все — искусственные, жесткие. Самое тяжелое — в Красногорске», — цитирует слова Сергеева официальный сайт клуба.

Футболист рассказал, что играл в Красногорске против «Зоркого» в составе «Торпедо». Там каждый год поверх футбольного газона заливали каток, поэтому весной поле было похоже на асфальт. На таком поле лучше не падать, иначе сразу приходиться перематывать ногу.

Сергеев перебрался в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе этого года.