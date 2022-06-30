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Сергеев — о полях во Второй лиге: Лучше не падать, а то сразу нужно ногу заматывать

30 Июня 2022 • 20:07 Комментировать (1)

Форвард «Зенита» Иван Сергеев рассказал о полях, на которых ему приходилось играть во Второй лиге.

«С какими чувствами вспоминаю поля на аренах второй лиги? Не очень хорошими были те поля. Почти все — искусственные, жесткие. Самое тяжелое — в Красногорске», — цитирует слова Сергеева официальный сайт клуба.

Футболист рассказал, что играл в Красногорске против «Зоркого» в составе «Торпедо». Там каждый год поверх футбольного газона заливали каток, поэтому весной поле было похоже на асфальт. На таком поле лучше не падать, иначе сразу приходиться перематывать ногу.

Сергеев перебрался в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Зенит Зоркий Иван Сергеев Вторая лига
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