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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» продлил соглашения с Шитовыми

30 Июня 2022 • 17:50 Комментировать

Виталий Шитов и Владислав Шитов подписали новые контракты с московским «Спартаком».

Обновленные трудовые договоры 19-летних братьев Шитовых рассчитаны до 2026 года, сообщает официальный сайт клуба. Минувший сезон оба футболиста провели в «Спартаке-2», который был расформирован после окончания сезона.

Виталий Шитов принял участие в 32 матчах Первой лиги, забив один гол и сделав две результативные передачи, а Владислав Шитов провел 28 игр, в которых забил 13 мячей и записал в свой актив 6 голевых передач. Помимо этого, он два раза появлялся на поле за основную команду «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Шитов Виталий Шитов
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