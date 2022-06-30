«Спартак» продлил соглашения с Шитовыми

Виталий Шитов и Владислав Шитов подписали новые контракты с московским «Спартаком».

Обновленные трудовые договоры 19-летних братьев Шитовых рассчитаны до 2026 года, сообщает официальный сайт клуба. Минувший сезон оба футболиста провели в «Спартаке-2», который был расформирован после окончания сезона.

Виталий Шитов принял участие в 32 матчах Первой лиги, забив один гол и сделав две результативные передачи, а Владислав Шитов провел 28 игр, в которых забил 13 мячей и записал в свой актив 6 голевых передач. Помимо этого, он два раза появлялся на поле за основную команду «красно-белых».