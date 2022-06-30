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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский чувствует, что ему рады в «Спартаке»

30 Июня 2022 • 14:12 Комментировать

Новичок «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что игроки и тренерский персонал радостно встретили его в команде.

«Приятно, что болельщики так обрадовались моему переходу. В последнее время нечасто удается приносить им положительные эмоции. Сейчас новый тренер сумел создать семейную атмосферу, поэтому все хорошо. Чувствую, что мне все рады», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

26-летний полузащитник добавил, что прошёл медосмотр без проблем. Футболист признался, что к нему поступали предложения не только от «Спартака», но Зиньковский посчитал нужным перейти в московский клуб. Новичок «красно-белых» отметил, что предложения от «Зенита» ему не поступало.

23 июня «Спартак» объявил о трансфере Антона Зиньковского. 26-летний россиянин до перехода в команду защищал цвета «Крыльев Советов» с 2019 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов РПЛ Антон Зиньковский
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