Тренер «Зенита»: «Не знаю, почему Алберто не вернулся после отпуска»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о переходе бразильского нападающего петербургского клуба Юри Алберто в «Коринтианс».

Напомним, вчера было официально объявлено о сделке между «Зенитом» и «Коринтиансом», в ходе которой Алберто вернулся на родину, а в обратном направлении проследовали вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Футболисты будут выступать за свои новые клубы на правах аренды.

Оливейра не смог ответить на вопрос, почему Алберто принял решение не возвращаться в Россию после летнего отпуска, что и вынудило руководство «Зенита» произвести обмен.

«Ожидали мы этого или нет — неважно. Это уже ничего не изменит. Он принял такое решение. Будем рассчитывать на тех футболистов, которые у нас есть в обойме», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Алберто пополнил состав «Зенита» зимой нынешнего года. Всего в составе питерского клуба 21-летний футболист провёл 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.