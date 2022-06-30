Мозес отсутствует на тренировке «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес отсутствует на открытом тренировочном занятии команды, об этом рапортует журналист Sport24.

После летнего отпуска нигерийский легионер до сих пор не прибыл в расположение «красно-белых» для начала подготовки к следующему сезону. Африканец так и не объяснил причину своей задержки.

Ранее в СМИ сообщалось, что жена Мозеса выступает против возвращения супруга в Россию.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги 31-летний полузащитник сыграл 25 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.