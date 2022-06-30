Богосавац покинет «Ахмат»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац может покинуть грозненский клуб нынешним летом, сообщает Gaziantep27.

По информации источника, сербский футболист продолжит карьеру в турецком клубе «Газиантеп». Сообщается, что стороны уже достигли соглашения по грядущему трансферу.

В минувшем сезоне 25-летний защитник провёл за «Ахмат» 25 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Цвета грозненского клуба Богосавац защищает с лета 2020 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.