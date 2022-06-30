Бывший нападающий «Реала» и «Манчестер Сити» рассказал о том, как мог оказаться в России

Бывший нападающий «Арсенала», «Реала», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор рассказал о том, как его приглашали к себе российские клубы.

Футболист признался, что по ходу своей профессиональной карьеры неоднократно имел возможность оказаться в российском чемпионате, однако принял решение отвергнуть многочисленные предложения от клубов РПЛ.

«Меня звали в «Локомотив», «Рубин», «Анжи» и «Зенит», в клуб из Санкт-Петербурга приглашали даже несколько раз. Я всем отказал, сказал, что это не мой уровень», — приводит слова Адебайора «РБ Спорт».

Экс-футболист также отметил, что любит Россию, но играть в нашей стране он не хотел.

Адебайор завершил игровую карьеру в 2020 году. Больше всего матчей нападающий провёл за лондонский «Арсенал», в составе которого забил 62 гола и отдал 22 результативные передачи в 142 проведённых играх.