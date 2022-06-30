Сутормин рассказал об адаптации воспитанника «Спартака» Бакаева в «Зените»

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался об адаптации новичка команды Зелимхана Бакаева, перебравшегося в стан «сине-бело-голубых» на правах свободного агента. Предыдущим клубом хавбека был московский «Спартак».

В интервью корреспонденту «Плеймейкера» Сутормин заявил, что Бакаев – хороший футболист. По словам Алексея, вся команда пытается помочь ему проявить свои лучшие качества.

«Делаем все, чтобы новичку было легко вливаться в состав», - подчеркнул Сутормин.

Бакаев перешел в «Зенит» 15 июня, подписав трехлетнее трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон.