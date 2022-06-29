Бывший футболист «Спартака» Джордан Ларссон покинул шведский АИК.

По информации Aftonbladet, 25-летний футболист ушел из АИКа еще вчера, 28 июня. Он попрощался с игроками и поблагодарил всю команду.

Напомним, Ларссон покинул «Спартак» в апреле этого года и перешел в шведский клуб на правах аренды. Футболист неоднократно заявлял о том, что не хочет возвращаться в Россию. Недавно «красно-белые» объявили о расторжении трудового соглашения с нападающим.

В минувшем сезоне чемпионата Швеции Джордан Ларссон провел 11 матчей, забил три мяча и записал на свой счет две результативные передачи.