«Зенит» сможет выкупить Ивана и Мантуана, у «Коринтианса» на Алберто такого права нет

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о положительных моментах аренды форварда команды Юри Алберто в «Коринтианс».

Напомним, 21-летний бразилец сезон-2022/23 проведёт в бразильской команде. «Зенит» обменял его на вратаря Ивана Куарежму и защитника Густаво Мантуана.

«По итогам аренды «Зенит» имеет право выкупа арендованных Ивана и Мантуана, а у «Коринтианса» таких прав в отношении Юри Алберто нет», — заявил Медведев в интервью «Матч ТВ».

Генеральный директор добавил, что в «Зените» на футболке у вратаря будет написано «Иван». Он будет защищать цвета команды из Санкт-Петербурга под первым номером.

20-летний Мантуан сыграл 29 матчей за «Коринтанс», в которых поразил ворота соперников четыре раза. Вратарь Иван сыграл всего лишь три матча за команду.