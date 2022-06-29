«Аталанта» приостановила выплаты «Локомотиву» по Миранчуку

Московский «Локомотив» перестал получать финансовые переводы за трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту», сообщает «Спорт-Экспресс».

В «Аталанте» объясняют это тем, что в банке, в котором открыт счёт «Локомотива», возникают проблемы с переводом. Источник пишет, что московский клуб открыл счёт в другом банке, но итальянцы всё равно не платят по счетам.

По данным источника, «Аталанта» уже не выплатила «Локомотиву» 5 миллионов евро. Российский клуб обратился в ФИФА по этой ситуации, если организация не поможет «Локомотиву» с этим вопросом, то «железнодорожники» обратятся в CAS.