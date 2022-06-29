Норвежский полузащитник Эмиль Бохинен покинул московский ЦСКА, об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

23-летний скандинавский футболист продолжит карьеру в «Салернитане», за которую в прошлом сезоне выступал на правах аренды. Итальянский клуб воспользовался опцией выкупа трансфера игрока, которая была прописана в его контракте.

В прошлом сезоне Бохинен принял участие в 11 поединках за «Салернитану», записав на свой счет одну голевую передачу. Норвежец помог команде сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата Италии.