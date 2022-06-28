Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: В «Спартаке» нет никакой логики

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал работу руководства «Спартака».

«В «Спартаке» вообще в последнее время нет логики. Знаете, кто там сейчас руководит? Зарема Салихова. Вот вам и ответ на вопрос. Если такая личность все определяет. Вот сейчас спартаковцы выиграли Кубок России, зачем опять что-то менять?» — цитирует слова Кузнецова «Спорт Уик-Энд».

По мнению эксперта, ему непонятно, почему убирают Зелимхана Бакаева, который показывает качественный спартаковский футбол, а подписывают неизвестно кого.

Напомним, воспитанник «Спартака» Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента.