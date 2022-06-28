Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов — о возможном уходе Алберто: «В Бразилии понимают, что нужно честно вести диалог с российскими клубами»

28 Июня 2022 • 21:45 Комментировать

Агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Юри Алберто в «Коринтианс».

«Зенит» может взять в аренду других бразильцев, такая опция, говорят, у клуба есть. То есть в данном случае питерцев не обманули. В Бразилии понимают, что нужно честно вести диалог с российскими клубами», — приводят слова Сафонова «Известия».

Агент считает, для того, чтобы в очередной раз выиграть Российскую премьер-лигу, «Зениту» будет достаточно нападающих Ивана Сергеева и Матео Касьерры.

Ранее сообщалось, что Алберто может перейти в «Коринтианс» на правах аренды, а «Зенит» сможет арендовать двух игроков бразильского клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Алексей Сафонов Юри Алберто
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
21:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов — о возможном уходе Алберто: «В Бразилии понимают, что нужно честно вести диалог с российскими клубами»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Есть какой-то шанс, что Мозес вернётся в «Спартак»
21:30 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий объяснил уход Игнатьева из «Рубина»
21:21 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА интересен 25-летний колумбийский нападающий
20:55 · Россия. Премьер-лига
​Представитель Касьерры – о переходе в «Зенит»: «Осталось подписать контракт»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Урала» заявили, что будут бойкотировать матчи РПЛ
20:43 · Россия. Премьер-лига
​Мозес может вернуться в «Спартак»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о возможном уходе Мозеса из «Спартака»: Причины — это всякие выдумки
20:15 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» сообщили, что предложений по Мирзову нет
20:07 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали слухи о переходе Самошникова
19:51 · Россия. Премьер-лига
Чернов заявил, что пока не покинет «Краснодар»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Мирзов прибудет на сбор «Химок», но у него есть вариант с переходом в «Сивасспор»
19:21 · Россия. Премьер-лига
​Самошников – в списке «Зенита»
19:14 · Россия. Премьер-лига
Кобелев прокомментировал возможный трансфер Баринова в «Динамо»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Амата прокомментировал интерес со стороны российских клубов
Все новости
Рекомендуем