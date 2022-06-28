Агент Сафонов — о возможном уходе Алберто: «В Бразилии понимают, что нужно честно вести диалог с российскими клубами»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Юри Алберто в «Коринтианс».

«Зенит» может взять в аренду других бразильцев, такая опция, говорят, у клуба есть. То есть в данном случае питерцев не обманули. В Бразилии понимают, что нужно честно вести диалог с российскими клубами», — приводят слова Сафонова «Известия».

Агент считает, для того, чтобы в очередной раз выиграть Российскую премьер-лигу, «Зениту» будет достаточно нападающих Ивана Сергеева и Матео Касьерры.

Ранее сообщалось, что Алберто может перейти в «Коринтианс» на правах аренды, а «Зенит» сможет арендовать двух игроков бразильского клуба.