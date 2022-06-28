Фанаты «Урала» заявили, что будут бойкотировать матчи РПЛ

Активные фанаты «Урала» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID.

Фанатское движение «Урала» сообщило в социальных сетях о том, что отказываются от посещения всех футбольных матчей, где будут требовать специальный паспорт болельщика. Бойкот вступит в силу уже с первого тура нового сезона, потому что в Екатеринбурге уже с 4 июля вводится система пропусков по Fan ID. При этом отмечается, что матчи других лиг и соревнований фанаты продолжат посещать. К ним относятся игры молодежной команды и дублирующего состава, а также баскетбол.

Ранее о бойкоте матчей заявляли фанаты ЦСКА, «Динамо», «Зенита», «Ростова», «Спартака» и других клубов.