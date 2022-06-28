Орлов назвал Родригао лучшим центральным защитником РПЛ

Комментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов высказался о возможном переходе защитника «Сочи» Родригао в стан «сине-бело-голубых».

Орлов заявил в эфире «Радио Зенит», что ждет Родригао в клубе. Этот футболист является лучшим центральным защитником Российской премьер-лиги на данный момент. Его поставили в основной состав в списке 33 лучших игроков сезона. Кажется, что «Зенит» уже ведет переговоры по трансферу бразильца, но пока нужно подождать.

Ранее сообщалось, что другой футболист «Сочи» нападающий Матео Касьерра переходит в петербургский клуб.

Сочинский клуб занял второе место в чемпионате России по итогам прошлого сезона.