Экс-голкипер сборной России считает, что «Спартаку» не нужен новый вратарь

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился с журналистами своим мнением по поводу вратарской позиции в московском «Спартаке».

Нигматуллин сказал «Спорту день за днём», что столичной команде сейчас точно не нужен третий голкипер, так как он будет просто лишним. Бывший вратарь отметил, что в прошлом сезоне у «красно-белых» был Илья Свинов, который просто потерял год своей карьеры и снова вернулся в «Факел».

«Не вижу пропасти в уровне нынешних вратарей клуба. Конкуренция между Селиховым и Максименко ещё впереди», - добавил Нигматуллин.

Напомним, что в прошлом сезоне Александр Селихов провёл в РПЛ 14 поединков, а Александр Максименко сыграл в 16 матчах.