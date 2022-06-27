Федун подтвердил, что остаётся в «Спартаке»

Перед началом нового сезона в Премьер-лиге владелец «Спартака» Леонид Федун покинул пост вице-президента компании «Лукойл» по стратегическому развитию. Это решение принято по семейным причинам, а также из-за пенсионного возраста функционера. Тем не менее, данное событие не должно сказаться на клубе.

- В настоящий момент — да [остаюсь], пока ничего не поменялось, - так ответил Федун Sport24 на вопрос о должности председателя совета директоров «красно-белых».

Федуну 66 лет, из них 18 - он провел у руля «Спартака». За этот период у москвичей в активе по одной победе в чемпионате России, Кубке и Суперкубке.