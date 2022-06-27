В «Лилле» заявили, когда определятся с будущим Языджи

В «Лилле» ответили на вопрос о будущем полузащитника Юсуфа Языджи.

«Пока не знаем, что будем делать с Языджи. В скором времени у нас будет новый тренер — он ещё не приехал в расположение клуба. Всё зависит от его решения», — цитирует слова пресс-службы французского клуба «Чемпионат».

Юсуф Языджи перешел в ЦСКА минувшей зимой на правах аренды. Он провел 10 встреч в чемпионате России, в которых смог отметиться восьмью забитыми голами. После окончания арендного соглашения футболист вернулся в расположение «Лилля».

Сообщалось, что Языджи может продолжить карьеру в другом российском клубе.