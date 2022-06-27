​«Спартак» отказался от лучшего бомбардира РПЛ

Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата России, записав на свой счёт 19 голов. В летнее трансферное окно Агаларов наверняка сменит клубную прописку, ведь «Уфа» вылетела из элитного дивизиона. Представители футболиста предлагали его услуги «Спартаку», но в ответ услышали отказ. По данным Metaratings, «красно-белые» не заинтересовались лучшим бомбардиром РПЛ, и до обсуждения финансовой стороны вопроса дело даже не дошло.

В настоящий момент «Спартак» готовится к сезону 2022/2023. Уже 9 июля команда Гильермо Абаскаля сразится с «Зенитом» в битве за Суперкубок России. Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.