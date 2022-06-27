Кавазашвили назвал ФИФА лицемерами

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал работу ФИФА.

«Я перестал уважать ФИФА с тех пор, когда они начали непонятные движения вместо честной игры. Они начали принимать политические игры! Это безобразие!» — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что ФИФА ведут себя, как лицемеры. Они уважают только сильных и кошелок.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила российские клубы от европейских турниров, а национальную сборную России — от всех международных соревнований на предстоящий сезон 2022/23. Помимо этого, легионерам разрешили приостановить действия контрактов с российскими командами до 30 июня 2023 года.