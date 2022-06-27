​РФС объявил имя лучшего арбитра прошлого сезона

На официальном сайте РФС был опубликован рейтинг арбитров по итогам прошлого сезона. Рейтинг был сформирован на основе оценок инспекторов матчей при учёте решений, которые принимались ЭСК.

Самый высокий средний балл получил Владислав Безбородов, который и возглавил рейтинг. Второе место занял Владимир Москалёв, а тройку замкнул Сергей Карасёв.

Отметим, что опубликованную РФС десятку замкнул Павел Кукуян.

В настоящий момент российские клубы готовятся к сезону 2022/2023. Первый тур следующего чемпионата России пройдёт уже в средине июля.