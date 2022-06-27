«Зенит» ищет пути усиления своего состава в летнее трансферное окно. Так, например, питерский клуб может усилить центр обороны Родригао, ныне выступающим за «Сочи». По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Зенит» ведёт переговоры и пока предлагает Родригао контракт на три сезона.

Родригао выступает за «Сочи» с лета прошлого сезона. В рамках РПЛ 26-летний бразилец провёл 26 матчей и даже смог отметиться двумя забитыми мячами.

«Сочи» в настоящий момент готовится к новому чемпионату. Он стартует уже в средине июля. В прошлом сезоне сочинцам удалось завоевать серебряные медали.