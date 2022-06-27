Барриос может покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вилмар Барриос может сменить клуб, у него есть несколько предложений.

BastidoresCRF в социальных сетях сообщил, что 28-летний футболист может покинуть петербургский клуб. У игрока имеется официальное предложение от бразильского «Фламенго». Помимо этого, у Барриоса есть варианты с европейскими командами, но пока ничего конкретного.

Ранее сообщалось, что колумбийский футболист может приостановить действие своего трудового соглашения с «Зенитом», но в стане «сине-бело-голубых» опровергли эту информацию. Контракт с «Зенитом» у Барриоса рассчитан до 2026 года.