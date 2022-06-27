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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун двумя словами отреагировал на отставку Хачатурянца

27 Июня 2022 • 14:19 Комментировать

Ашот Хачатурянц больше не является главой РПЛ. В понедельник функционер подал в отставку, а его место пока на временной основе занял Александр Алаев. На уход Хачатурянца, среди прочих, отреагировал владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Очень жаль», - сказал Федун, давая комментарий для «Матч ТВ».

Напомним, что Ашот Хачатурянц стал президентом РПЛ осенью прошлого года. На тех выборах был только один кандидат.

Следующий чемпионат России стартует в средине июля. Титул чемпиона снова будет пытаться защитить «Зенит». Розыгрыш РПЛ пройдёт в привычном формате с 16 командами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Ашот Хачатурянц
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